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Профессиональный блог команды Банкрот-Эксперт и арбитражного управляющего Екатерины Щукиной
экспертов в команде
7
полезных статей и рекомендаций
56+
млн рублей списанных долгов
846
благодарных клиентов
1700
Узнайте подходит ли Вам банкротство
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Наш Арбитражный управляющий
Член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих. Рег. Номер №691
Вступила в Саморегулируемую межрегиональную общественную организацию «Ассоциация антикризисных управляющих» 26.03.2021 года.
Имеет полис страхования ответственности на 10 000 000 руб.
Руководящий стаж более года в ООО "ПРАВОВОЙ КОНТИНЕНТ" на должности заместителя генерального директора.
Закончила Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина
ЩУКИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Успешно прошла профессиональную переподготовку по программе «антикризисное управление». По окончании переподготовки сдала теоретический экзамен.
Оказывает услуги по:
Банкротству граждан и компаний
Взысканию
долгов
Проверке контрагентов
Выкупу имущества на торгах
Итоги работы за 2022 год:
  • 350
    дел по банкротству физлиц
    начаты и завершены
  • 153 млн ₽
    долгов
    полностью списаны
  • 380
    консультаций
    проведено
Наша команда юристов Банкрот-Эксперт
«Банкрот-Эксперт»— это не просто юристы, работающие в одной компании. Мы – сплоченная команда профессионалов, которая болеет за своих клиентов, как единое целое. Мы каждый день решаем проблемы своих клиентов, пишем статьи, участвуем в судебных заседаниях и консультируем посетителей. Каждый член нашей команды ставит интересы клиента превыше своих, и это обеспечивает достойный результат в любом деле. Добиваемся положительного результата в 10 случаях из 10.
Юридическая фирма, имеющая в своем штате не только юристов, но и арбитражных управляющих – ключ к успеху в любом деле. Наличие всех необходимых специалистов в одной команде – это гарантия мощной поддержки на любой стадии банкротства.
Достижения
  • 8 лет
    Мы стартовали в 2015 году и все время развиваемся
  • 2700 клиентов
    Которым мы помогли
    с 2015 по 2023 год
  • Более 2000 дел
    Наша команда провела в арбитражных судах по всей России
  • 1 846 000 000 ₽
    Размер задолженности, от которого мы избавили своих клиентов
Поддержка в прохождении процедуры: все, что важно знать о банкротстве
За годы практики накопилось много опыта, сложных и нестандартных кейсов, чем наша команда активно делится в своем блоге. В нем масса полезных статей для коллег по цеху, а также практических советов для тех, кто проходит процедуру банкротства, и рекомендации всем, кто стремится повысить финансовую грамотность.
Доступно о сложной процедуре: опыт экспертов для всех, кто интересуется банкротством
Коллеги Екатерины Александровны делятся своими профессиональными знаниями и авторскими наблюдениями.
«Банкрот-Эксперт»: выиграно 99% дел
Постоянные коммуникации в профессиональной среде — это возможность обмена опытом и применение новых знаний на практике.
  • 8
    человек в команде
  • 750
    успешно проведенных дел
  • 846 млн ₽
    списанных долгов
  • 1700
    благодарных клиентов
Наша команда готова помочь вам в решении ваших проблем!
  • Подробный анализ ситуации за 30 минут
  • Правовая помощь заемщикам от 5-10 дней
  • Споры с банками с практикующими юристами
  • Сопровождение исполнительного производства
  • Выкуп имущества на торгах без посредников
  • Банкротство предпринимателей и компаний
  • Проверка контрагентов
  • Взыскание долгов с недобросовестных Должников
  • Взыскание долгов через банкротство
Всесторонний охват — залог победы
Компания Банкрот-Эксперт помогает не только гражданам, но и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и целым семьям. Если Вас терзают сомнения по поводу пользы от банкротства, то можете записаться на консультацию. Наши десятилетние знания, опыт и навыки ответят на любой волующий вопрос.
Услуги
Банкротство гражданина и компаний
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Регистрация/ликвидация предприятий
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Анализ кредитной истории
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Услуги кредитного юриста
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Выкуп имущества на торгах.
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Взыскание долгов через банкротство.
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БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА – законный способ освободиться от долгов!
Мы сопровождаем заявителя на всех стадиях банкротства:
  • Собираем основания для введения процедуры.

    1
  • Готовим заявление для суда.

    2
  • Представляем интересы клиента в судебной инстанции и государственных органах
    3
  • Помогаем назначить компетентного финансового управляющего.
    4
  • Проводим правильную реализацию имущества с максимальной сохранностью Ваших активов.
    5
  • Защищаем клиента от излишних требований кредиторов
    6
Что мне даст банкротство?
Освобождение от финансовой кабалы. Вы забудете про задолженность по кредитам, налогам и другим обязательствам. После банкротства должник освобождается от требований кредиторов (ФЗ №127, пункт 3 ст.213.28);
Спокойствие за себя и своих близких. Больше никаких навязчивых звонков от кредиторов и «общения» с коллекторами. Вы сможете радоваться жизни и тратить деньги, как Вам заблагорассудится (ФЗ №230, пункт 2 ст.7);
Cвобода от ограничений. С момента признания должника банкротом у судебных приставов больше не будет возможности арестовывать имущество, взыскивать штрафы и указывать человеку, как ему жить (ФЗ №229, пункты 1,2 ст.69.1);
Cохранность жилья. Ваш дом, квартира или другая жилая недвижимость останется неприкосновенной от посягательств (пункт 1 ст.446 ГПК РФ);
Чистая кредитная история. Забудьте про прошлые ошибки – кредитная история полностью аннулируется, что гарантирует возможность начать финансовую жизнь заново.
Как мы работаем с клиентами?
1
Бесплатная консультация кредитного юриста
Подробный анализ ситуации клиента – 30 минут.
2
Сбор документов для подачи заявления в суд
Наш юрист сам соберет все документы за вас. От вас нужна только доверенность – 45 дней.
3
Признание гражданина банкротом
Наши юристы будут представлять ваши интересы в суде на протяжении всего процесса.
4
Назначение финансового управляющего
Подберем кандидатуру Арбитражного Управляющего, который добьется полного списания ваших долгов.
5
Освобождение гражданина от долгов
Вы сможете начать жизнь с новой страницы. 6 месяцев – и вы свободны от долгов.
Ценность работы, подтвержденная отзывами клиентов
Отзывы о компании из открытых источников
Клиенты нашей компании делятся впечатлениями о работе с нами
Наши завершенные дела
Присоединяйтесь к профессиональному комьюнити
Узнавайте первыми о новых полезных статьях о банкротстве и финансовой грамотности
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Контакты

8 900 609 30 24
Реквизиты
bankrot-expert@yandex.ru
ООО "ПРАВОВОЙ КОНТИНЕНТ" ИНН 6234189271
ОГРН 1206200002645
Наш адрес
г. Рязань, ул. Сенная, д.8,
офис 13-14